Brussel Mobiliteit vraagt heraanleg Sainctelette en IJzer: "Levenskwaliteit van de buurt verhogen"

Het Brussels gewest heeft vandaag een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de heraanleg van IJzer en Sainctelette. "We willen daar niet alleen de verkeersknoop ontwarren, we willen ook zorgen voor een aangenamere leefomgeving want dit is een buurt waar toch heel wat mensen wonen", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.