1 aangifte per week voor verkrachting met drugs: “Hoogstwaarschijnlijk een onderschatting”

Die bewijslast zal ook in de toekomst het grootste struikelblok blijven, al zijn er wel een paar verstrengingen in de maak. Als een slachtoffer onder invloed is van drugs of alcohol, geldt dat in het strafrecht nu als een verzwarende omstandigheid. Of de verkrachter ook degene is die de drugs toedient, speelt vandaag nog geen rol.

In het nieuwe seksueel strafrecht, dat volgende week in het federaal parlement wordt gestemd, zal dat veranderen. Ook de straffen voor verkrachting zouden verstrengen. Voor spiking riskeert een dader in het nieuwe seksueel strafrecht 15 jaar.