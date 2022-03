Toch deelsteps in Gent, na jarenlange weigering van de stad: “Geen vergunning nodig want geen parking op openbare weg”

Gent krijgt dan toch een deelstepsysteem. Jarenlang hield de stad dergelijke initiatieven tegen maar een jong bedrijf kan nu toch de regelgevig van de stad naleven én steps aanbieden. Want, anders dan in andere steden zal je in Gent de deelsteps van Hoppy niet zomaar kunnen achterlaten op straat. “We wisten dat de stad Gent dat niet wil”, zegt CEO Kenny Vercruysse. “Daarom werken we samen met privépartners, die een parkeerplaats hebben op hun eigendom.”

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) was vooral bezorgd over de hinder van achtergelaten deelsteps: “In heel wat steden is er overlast, want ze slingeren overal rond. Ze zijn hinderlijk op het voetpad. Maar bij Hoppy is dat niet het geval, omdat ze geparkeerd worden op privé-eigendommen. Dus hebben ze geen vergunning nodig.”