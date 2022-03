Dave De Kock, verdachte van moord op kleuter Dean, is overgeleverd aan ons land

Wat vooraf ging

Op 17 januari werd Dean Verberckmoes dood aangetroffen op Neeltje Jans in het Nederlandse Zeeland. De 4-jarige jongen uit Beveren was dan al enkele dagen vermist. Hij was meegenomen door Dave De Kock, een vriend van de moeder van Dean. Hij zou samen met zijn vriendin op de kleuter passen. De Kock werd kort voor de vondst van Dean opgepakt in Nederland en zit daar nog altijd in de cel. In ons land werd ook zijn vriendin aangehouden. Haar aanhouding werd intussen door de raadkamer in Dendermonde verlengd.