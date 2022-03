Draagconsulente uit Lummen zamelt draagzakken in voor Oekraïense vluchtelingen: “Het is iets waar anderen niet aan denken”

“Als draagconsulente weet ik hoe handig het kan zijn want dan heb je je beide handen vrij om spullen te dragen of andere dingen te doen”, zegt Iris Caethoven. ”En het is iets waar mensen op dat moment zelf niet aan denken en waar andere inzamelacties ook aan voorbijgaan. We hebben dat voor de eerste keer gemerkt in Griekenland toen we de bootvluchtelingen gingen helpen. Toen we de mensen een draagzak aanreikten, bleken ze daar heel dankbaar voor te zijn. Hoewel dat iets is waar standaard niet aan gedacht wordt.”