Eerste drie volledig elektrische bussen rijden uit in Gent zonder tussentijds bijladen

“De bussen stoten geen CO2 uit en zijn ook veel stiller. Dat is aangenamer voor zowel reizigers als omwonenden”, legt Vlaams minister van verkeer Lydia Peeters (Open Vld) uit. “Het is een eerste stap in de elektrificatie van de vloot, om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse regering te halen.”

De Lijn bestelde intussen al 60 extra e-bussen, die vanaf volgend jaar in het straatbeeld zullen te zien zijn. Een deel daarvan zal opgeladen worden in de stelplaats in Destelbergen. Tegen 2035 is het de bedoeling dat alle bussen van De Lijn emissievrij rijden.

De eerste drie elektrische bussen worden ingezet op lijn 6, het traject tussen Gent Watersportbaan en Mariakerke Post.