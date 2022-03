Geen zwembad meer in Wervik

In Wervik gaat het zwembad definitief dicht op 31 december 2022. En er komt geen nieuw zwembad. Dat was in 2017 nochtans beslist, maar de stad komt daar nu op terug. "Voor de bouw van een nieuw zwembad – ook al door de fors hogere bouw- en energieprijzen – zouden we op een jaarlijkse investering van 1,3 miljoen euro gedurende 30 jaar moeten rekenen als we het zwembad in eigen beheer zouden uitbaten. Of zelfs 1,3 à 1,5 miljoen euro als we het zwembad zouden laten uitbaten door een derde", legt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) uit. "Dat legt een te zware hypotheek op de stadsfinanciën. De bouw van een nieuw zwembad in Wervik is een onverantwoorde uitgave."

"Het is ook moeilijk om op te botsen tegen de recreatieve zwembaden. Baantjeszwemmen heeft serieus aan populariteit ingeboet ten opzichte van het aanbod van zwemparadijzen zoals in Bellewaerde en Lago Kortrijk. Op een kleine afstand zijn er ook nog zwembaden in Komen, Menen, Ieper, Wevelgem en Moorslede. Die zijn vlot bereikbaar met de fiets, de wagen of het openbaar vervoer. De concurrentie weegt zwaar door."