Oekraïense president Zelenski spreekt Europees Parlement toe: "Toon dat jullie aan onze zijde staan"

Het Europees Parlement veroordeelt de Russische invasie in Oekraïne. Dat heeft voorzitter Roberta Metsola gezegd bij het begin van een speciale zitting van het Europees Parlement over de oorlog in Oekraïne. In een videotoespraak roept de Oekraïense president Volodimir Zelenski de Europese Unie op Oekraïne niet aan zijn lot over te laten.