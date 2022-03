Europees Parlement veroordeelt inval in Oekraïne met grote meerderheid, Vlaams Belang en PVDA onthouden zich

Bij de tegenstemmers de Nederlander Marcel de Graaff van het radicaal-rechtse Forum voor Democratie. Vier Vlamingen onthielden zich: Marc Botenga van de extreemlinkse PVDA en de drie leden van het radicaal-rechtse Vlaams Belang (Gerolf Annemans, Tom Vandendriessche en Filip De Man).

"De inval van de Russische federatie in een buurland en de brutaliteit ervan moet met de grootste kracht en afschuw veroordeeld worden", laat Gerolf Annemans (VB) weten in een toelichting. "Wel is het onaanvaardbaar dat in deze resolutie met verwijzing naar de onzalige associatieovereenkomst nu een ondubbelzinnige toezegging wordt gedaan van lidmaatschap en machtsuitbreiding van de EU."