Extra paaiplaatsen aan oevers van provinciedomein De Gavers moet voor meer vis in het water zorgen

Ook voor de vissers is er goed nieuws. “Vissen zonder commercieel oogmerk is eigenlijk verboden op het Gavermeer, want op heel wat plaatsen is het moeilijk om vanaf de oever een lijntje te werpen. Dankzij de inrichting van deze vooroevers kunnen ze hier wel terecht. Op welke plaatsen je precies het water in kan, zal duidelijk worden aangegeven.”