Filmfestival van Oostende rolt rode loper uit: vier momenten om naar uit te kijken

De Ensors beleven dit jaar een primeur. Het is voor het eerst dat de prijzen genderneutraal zijn. Dat betekent dat er geen aparte categorieën meer zijn voor acteurs en actrices. Er is een prijs voor best acteerprestatie in een hoofdrol en voor best acteerprestatie in een ondersteunende rol. Voorheen werden bijrollen niet bekroond, dus het aantal prijzen blijft gelijk.



Topfavoriet voor de Ensors is de film "Dealer" van Jeroen Perceval. De film haalde maar liefst 14 nominaties binnen, een record in de geschiedenis van de Ensors. Bij de fictiereeksen zijn "Beau séjour 2" en "F*ck you very, very much" de favorieten met respectievelijk 13 en 12 nominaties.