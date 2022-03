Geen festivalzone in Brustem: Raad van State vernietigt ruimtelijk uitvoeringsplan

“De huidige bedrijven die er zijn kunnen natuurlijk verder hun activiteiten ontplooien, maar voor verdere expansie en bijkomende terreinen zullen we moeten kijken of we een nieuw plan moeten indienen”, zegt schepen van Ruimtelijke ordening Jelle Engelbosch (N-VA). “Voor de evenementen zal het een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan moeten zijn. Evenementen in de loodsen op het terrein kunnen gewoon doorgaan omdat die in het oude gewestplan al aangeduid stonden als recreatiezone.”