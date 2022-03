Gentse cinema brengt Oekraïense film opnieuw in de zaal en schenkt opbrengst aan getroffen bevolking

De film Donbass van de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa was eerder al te zien in de zalen. Cinema Sphinx in Gent brengt hem nu opnieuw uit en schenkt de opbrengst integraal aan het Rode Kruis.

In 2018 maakte regisseur Sergei Loznitsa de film Donbass, over de onrust in het oosten van Oekraïne. Een groot deel van de huidige Russische invasie vindt momenteel plaats in de regio waar de film zich afspeelt, en net als in de film is de burgerbevolking nu het grootste slachtoffer.