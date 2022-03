Vermomde recensies en cryptotransacties: de kracht van het internet in het conflict tussen Oekraïne en Rusland 

Zo krijgen verschillende restaurants en lokale zaken al dagen aan een stuk kritieken te verwerken die helemaal niets met het eten of de bediening te maken hebben, maar eerder een beschrijving geven van wat er in Oekraïne gebeurt.

In onderstaande foto schrijft een zekere Kinga Pomorska: "Ik weet niet hoe het eten hier smaakt en ik zal het waarschijnlijk ook niet proberen omdat Rusland een oorlog is gestart in Oekraïne. Jullie leider (Poetin, red.) verstopt zich in een bunker en jullie zonen sterven aan het front. Laat jullie niet voor de gek houden. De hele wereld is tegen deze oorlog omdat hij wreed en onrechtvaardig is. Onschuldige mensen, inclusief kinderen worden daar vermoord."