Hoe worden we minder afhankelijk van Russisch gas? "Op korte termijn opofferingen, op lange termijn vruchten plukken"

Volgens hem is er nu wél een keerpunt. "De reputatie van Rusland is nu helemaal beschadigd, het lijkt alsof iedereen is wakker geschoten." En hij stipt nog een pijnlijk punt aan: "Het is niet logisch: met de ene hand wapens en steun geven aan Oekraïne om de Russische invasie te helpen bestrijden, met de andere hand het Russische militaire apparaat financieren door de import van gas en olie."

Hoe dan ook kan Europa nu niet zonder de import uit Rusland, zegt Van de Graaf. "Er zijn momenteel geen indicaties dat Rusland de gaskraan zal dichtdraaien. Ze hebben daar niets bij te winnen, al moeten we een slag om de arm houden. Als we nu de gasimport verliezen kunnen we dat niet compenseren met voorraden of import vanuit andere regio's. Maar als we ons huiswerk goed maken, kunnen we tegen volgende winter en de winter erna veel minder kwetsbaar zijn."