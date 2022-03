Honden Unief Leuven met 400 leden dringend op zoek naar nieuwe locatie

Eind oktober moet de hondenschool weg, en dus is het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie. Vanmolle: "Heel veel leden hebben ons al geholpen met tips, ook de stad Leuven heeft terreinen aangeraden maar daar blijkt toch altijd een probleem mee te zijn. Of ze zijn verpacht, bezet, of er is geen mogelijkheid om een kantine te plaatsen. En die hebben we echt nodig."

En dus is Marleen dringend op zoek naar een goeie locatie in Leuven. "De huidige is één hectare groot. Dat is een ongelofelijke luxe, dus kleiner mag ook". Waar het terrein verder aan moet voldoen, kan je beluisteren in het gesprek in Start je Dag hieronder. Kan je helpen? Surf dan zeker naar de website van de Honden Unief Leuven.