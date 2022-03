Woonzorgcentrum "Huize Sion" in Leuven staat sinds kort op zwarte lijst: "We gaan verplicht zijn om te stoppen"

Directeur Bernard Lebbe (62) startte kort na zijn opleiding met "Huize Sion", een woonzorgcentrum waar in besloten, huiselijke kring maximaal 12 valide senioren kunnen wonen. In een recent inspectierapport van Zorg en Gezondheid staan verschillende gebreken vermeld waardoor het centrum momenteel onder verhoogd toezicht is geplaatst. Zo zou "Huize Sion" niet kunnen aantonen dat de zorgtaken worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en is het sanitair niet aangepast aan rolstoelpatiënten. "Dat klopt. Wij vangen enkel mensen op die nog een zekere vorm van zelfstandigheid hebben", legt Lebbe uit op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "In al die jaren hebben we nog nooit bejaarden gehad die in een rolstoel zitten."