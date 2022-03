In Diksmuide komt er een fietstunnel onder het station

Deze fietstunnel in Diksmuide zal de verbinding maken tussen het centrum van de stad en de aangrenzende parking en kleinhandelszone in de Esenweg. Door die tunnel krijgen fietsers een veilige toegang naar het stadscentrum. Schepen van Openbare werken Marc Deprez (Idee Diksmuide): "Het is zo veiliger voor de fietser. Wie vanuit Esen komt zal het centrum makkelijker kunnen bereiken."

Bij het station van Diksmuide komt er ook een nieuw parkeerterrein met 160 plaatsen, de nodige laadpalen en een fietsenstalling met onder meer 10 plaatsen voor bakfietsen.