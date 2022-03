Hoogstraten organiseert grote inzameling van hulpmiddelen voor Oekraïners

De oproep viel niet in dovemansoren, klinkt het bij de brandweer. "Het is al redelijk druk geweest, we hebben deze voormiddag niet stilgezeten", zegt brandweerman Klaas Spruyt. "Het is een constant komen en gaan van mensen. We zien ook dat mensen speciaal naar de winkel zijn geweest."

"Ik heb handdoeken meegebracht en donsdekens, thee, ontsmettingsmiddelen en mesjes die artsen kunnen gebruiken", zegt een vrouw. Een andere heeft dan weer vooral kleren, schoenen en linnengoed bij zich. "Ik vind het niet terecht wat daar allemaal gebeurt. Als we op zo'n kleine manier een steentje kunnen bijdragen, dan moeten we dat doen, hetgene dat we kunnen missen even doneren."

De werkgever van één van de Oekraïense Hoogstratenaren zal de spullen vanavond naar Brussel brengen. Daar vertrekt morgenvroeg een hulpkonvooi vanuit de Oekraïense ambassade naar Oekraïne.