Lede plaatst extra borden om hondenbaasjes manieren te leren: “Ieder kakje in een zakje en daarna in een vuilnisbakje”

In Lede kan je al een GAS-boete krijgen wanneer je geen hondenpoepzakje bij je hebt, als je met de hond gaat wandelen. Toch stellen de gemeentelijke diensten nog vaak vast dat hondenbaasjes de uitwerpselen niet opruimen.

Daarom lanceert de gemeente een nieuwe campagne om eraan te herinneren dat dit verplicht is. Zo komen er extra borden op plaatsen waar veel meldingen zijn van achtergelaten hondenpoep. De leuze is “Ieder kakje in een zakje en daarna in een vuilnisbakje”.