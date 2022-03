Limburgse vluchtelingenorganisatie slaakt noodkreet: “Einde werking dreigt" 

Katrien Vandenrijt van het OCMW in Genk onderschrijft het belang van de werking. “Als OCMW hebben wij in de loop van de jaren een mooie wisselwerking uitgebouwd met het LPV. Het is onmogelijk om de hoeveelheid vragen van nieuwkomers alleen op te nemen, en daarom zijn we blij dat er een werking bestaat waar we mensen in nood naar kunnen doorverwijzen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat niemand aan zijn of haar lot wordt overgelaten.”