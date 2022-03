Liveblog - Russisch konvooi van "60 km lang" rukt op naar hoofdstad Kiev, Oekraïne: "Rusland zette een vacuümbom in" 

Het Internationaal Strafhof in Den Haag opent een onderzoek naar de oorlog in Oekraïne. Het Strafhof wil mogelijke oorlogsmisdaden onderzoeken van de partijen die betrokken zijn in het conflict, Rusland maar dus ook Oekraïne. Het Strafhof zou al verschillende meldingen van oorlogsmisdaden hebben gekregen.

Op een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Oekraïne Rusland beschuldigd van oorlogsmisdaden. Volgens Oksana Markarova (foto), de Oekraïense ambassadeur in de VS, heeft Rusland gisteren een vacuümbom (of thermobarische bom) ingezet tegen de Oekraïense bevolking.