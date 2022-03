Na 5 jaar opnieuw een beiaardcantus op het Ladeuzeplein in Leuven: "4.000 studenten zullen samen zingen"

In het verleden werd de beiaardcantus georganiseerd op de laatste woensdag voor de paasvakantie, dit jaar is dat in mei en dan zou het wel eens warm kunnen zijn. Maar daar houdt de organisatie rekening mee. "We zitten daarover samen in een werkgroep met meerdere partners zoals de stad", zegt Weerts. "We gaan ervoor zorgen dat er voldoende water gedronken wordt. Op de tafels gaan we overal waterkannen zetten en we gaan er ook op toezien dat mensen die in de wachtrijen staan ook voldoende water drinken. En we gaan stewards inzetten."