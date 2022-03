Nico uit Bekkevoort start inzamelactie voor Oekraïne: "Ik rij zelf naar Oekraïense grens om hulpgoederen af te leveren"

"De grootste nood voor de militairen is thermisch ondergoed, batterijen, zaklampen en allerhande militair materiaal. Voor gewone burgers, die steeds minder in de winkels terecht kunnen, zijn vooral voeding en andere levensnoodzakelijke middelen van belang", somt Nico op. Daarom startte hij zaterdag met een inzamelactie via sociale media. Dat gebeurde na overleg met zijn vrouw en tien Oekraïense medewerkers. De hulpgoederen wil hij al snel naar Oekraïne brengen: "Vrijdagavond vertrekken we zelf met het wagenpark van ons bedrijf. De dagen erna gaan we samenwerken met een Pools transportbedrijf. Bedoeling is dat we de goederen naar de Hongaars-Oekraïense grens brengen. Daar komt een militair transport van kennissen de goederen ophalen."