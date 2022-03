Oekraïense vluchtelingen welkom in Tienen en Leuven

"De Federale Overheid gaat alle vluchtelingen eerst centraal opvangen en registreren, en daarna worden zij verdeeld over het hele land", vertelt de burgemeester van Tienen Katrien Partyka (CD&V). "Wij stellen enkele woongelegenheden in Tienen ter beschikking die vrij zijn. En daarnaast hebben we ook een mailadres waar inwoners of organisaties iets kunnen laten weten als ze plaats hebben om vluchtelingen op te vangen. Dat kan op: opvangoekraine@tienen.be. En zondagnamiddag is er ook nog een inzameling van voeding in de Slachthuisstraat in Tienen."