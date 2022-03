Ondernemer uit Aartselaar rijdt naar Polen en geeft twee Oekraïense vluchtelingen onderdak

Ondernemer Marc Pairon uit Aartselaar wilde niet bij de pakken blijven zitten. Toen hij op televisie zag dat de vluchtelingenstroom op gang kwam, stapte hij meteen met zijn vrouw in zijn auto. De gps kreeg als eindbestemming de grens met Oekraïne en Polen. Daar werden ze aangeklampt door een moeder en dochter met hun schoothondje. "Ik had eigenlijk plaats voor vier mensen in de auto, maar zij hebben me als eerste aangesproken en dus heb ik niet getwijfeld om hen mee te nemen", vertelt Pairon op Radio 2 Antwerpen.