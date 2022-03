Onofficiële Voil Jeanettenstoet trekt door Aalst: “Minder toeristen, dus ook minder travestieten”

De harde kern is opgetogen: “Dit jaar is het totaal anders. Er zijn niet zoveel toeristen, het is enkel voor de Aalstenaars. We zien ook bijna geen travestieten meer en dat is een goede zaak, want een Voil Jeanet is geen travestiet.”

In oorsprong is een Voil Jeanet iemand die het geld niet had om een carnavalskostuum te kopen en zich dan maar verkleedde met de spullen die voorhanden waren: de kleren van zijn vrouw of moeder. Enkele jaren geleden was er nog een campagne om van de Voil Jeanettenstoet geen travestietenstoet te maken, net omdat een Voil Jeanet zijn mannelijkheid wil benadrukken.