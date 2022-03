Ook honden rouwen na de dood van een naaste soortgenoot

Gevraagd om de veranderingen te beschrijven, meldde 67 procent van de eigenaars dat de overlevende hond meer om aandacht vroeg, 57 procent dat hij minder speelde en 46 procent dat de hond minder actief was.

35 procent antwoordde dat de overlevende hond meer sliep en angstiger werd, 32 procent zei dat hij minder at en 30 procent meldde dat hij meer jankte en blafte.

93 procent van de eigenaars vermeldde dat hun honden langer dan een jaar samen in het gezin hadden geleefd voor de dood van een van hen en 69 procent beschreef de relatie tussen hun honden als vriendschappelijk.

De onderzoekers ontdekten dat hoe lang de honden samengeleefd hadden, geen belangrijke factor was in het vaststellen van verdriet maar dat het eerder de kwaliteit van de relatie tussen de honden was die een rol speelde.

Wat ook een belangrijke rol speelde, was hoe verdrietig de eigenaar was. Dat suggereert dat de overlevende hond mogelijk ook reageerde op de emotionele signalen van zijn baasje.

De auteurs van de studie besluiten dat dit fenomeen mogelijk een belangrijke kwestie voor het welzijn van de dieren is, die over het hoofd gezien is. Een beter begrip van de gedragspatronen van huisdieren is de sleutel tot het tegemoetkomen aan de emotionele noden van de dieren, zo zeggen ze.

Aan de studie hebben naast Italiaanse onderzoekers ook wetenschappers uit Canada, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland meegewerkt, en ook onze landgenote professor in het gedrag van kleine huisdieren en doctor in de ethologie Anouck Haverbeke. De studie is gepubliceerd in Scientific Reports van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Nature Publishing Group en een telex van Agence France Presse.