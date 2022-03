Verschillende steden in Oekraïne worden gebombardeerd: de toestand op het terrein op dag 6

"Het is onheilspellend nieuws, we weten niet wat er op ons afkomt", zegt journaliste Joanie De Rijcke, die in Kiev is. "Er is bijna geen benzine meer, bijna geen auto's. Om aan voedsel te raken, moet je soms 2 uur aanschuiven in de winkel. De prijzen rijzen hier ook de pan uit. Er heerst ook een heel grimmige sfeer."