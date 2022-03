Minstens negen doden door noodweer in Australië, tienduizenden mensen zijn geëvacueerd

In Australië zijn al zeker negen mensen omgekomen door overstromingen, de ergste sinds 2011. De extreme regenval is enkele dagen geleden begonnen in de oostelijke deelstaat Queensland, waar acht doden gemeld zijn.

De "regenbom" heeft zich ondertussen ook een weg gebaand naar de zuidelijker gelegen deelstaat New South Wales, waar een bejaarde vrouw om het leven is gekomen. Mensen kruipen op hun dak om zichzelf in veiligheid te brengen. Reddingswerkers zijn volop mensen aan het helpen. Ook militaire helikopters worden ingeschakeld.