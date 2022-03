Politiecommissariaat Sint-Jans-Molenbeek bekogeld met molotovcocktails

"Het vermoeden is dat deze actie een antwoord is op een aantal controles die de politie de afgelopen dagen heeft gehouden", zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV. "Blijkbaar kunnen sommigen mensen niet aanvaarden dat de politie haar werk doet. Het is niet alleen een vorm van geweld, het is ook enorm ontgoochelend voor de collega's die hun job goed proberen te doen. Daarom herhalen we nog maar eens, geweld tegen politie moet strenger aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid en nultolerantie."