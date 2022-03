Provincie Oost-Vlaanderen stelt geen gedeputeerde aan voor dierenwelzijn: "We zien er het nut niet van in"

Dierenrechtenorgansiatie GAIA stelde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen voor om de nieuwe bevoegdheid dierenwelzijn in het leven te roepen, zoals dat al in Limburg en Vlaams-Brabant het geval is. "We hebben die vraag onderzocht en moeten besluiten dat een aparte gedeputeerde voor dierenwelzijn weinig zin heeft", reageert eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA). "De lead voor het beleid rond dierenwelzijn zit bij Vlaanderen of de lokale besturen en wij kunnen weinig beslissen op dat vlak. Bijvoorbeeld een vuurwerkverbod gaat via een burgemeester, niet via ons."