Rederijen Maersk en MSC nemen voorlopig geen containervrachten van en naar Rusland meer aan

Wereldwijd zijn er ook nog heel veel containers onderweg naar Rusland. Die moeten nu voldoen aan de nieuwe Europese regels.

"Overal waar ze stoppen in Europese havens zullen ze daar nu op gecontroleerd worden. Dat is ook in Antwerpen het geval. Het gaat mogelijk om honderden, duizenden containers die zullen moeten wachten. Het heeft dan ook geen zin, om nog nieuwe boekingen aan te nemen. Heel wat klanten zeggen ook dat ze containers weer zullen komen halen, omdat ze ook niet zeker zijn dat ze zullen betaald worden. Je zou eens moeten weten hoeveel bananen er onderweg zijn naar Rusland: het zal niet zo evident zijn om daar binnen een paar weken nog een trosje te kopen."

Intussen wordt er gezocht naar oplossingen voor de containers die gestrand zijn. "Als er gevraagd wordt om ze terug te sturen, dan zullen we dat doen", zegt Marc Beerlandt, de CEO van MSC. "Als dat niet gevraagd wordt, zoeken we oplossingen om die spullen te stockeren binnen het havengebied. Het Antwerpse havenbestuur en de douane zijn daar ook mee bezig. Als er een zone voorzien wordt, dan moet die ook douanetechnisch in orde zijn. Dat is niet vanzelfsprekend."