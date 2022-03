Schouwburg in Kortrijk schrapt voorstelling van Russisch balletgezelschap: "We willen statement maken"

"Het is zo dat de gebeurtenissen in Oekraïne van die grote orde zijn, dat we ook ons steentje willen bijdragen", zegt directeur Alexander Ververken. De beslissing van de schouwburg in Kortrijk om de voorstellingen van het Russische Festival Ballet uit Sint-Petersburg te annuleren, was niet makkelijk. "Het is absoluut niet fijn om de artiesten op die manier te moeten tegenwerken, maar we vonden het belangrijk om een statement te maken."

Op die manier willen ze de publieke opinie in Rusland mee onder druk zetten. "Dus zeker niet omdat we de artiesten viseren", benadrukt Ververken. "Daarnaast willen we ook de veiligheid van ons personeel en publiek kunnen garanderen. We willen het risico minimaliseren om demonstraties of dergelijke te hebben wanneer we hier een Russisch balletgezelschap in onze zalen ontvangen."