Serviceclub Ronde Tafel Geel vangt 40 Oekraïense vluchtelingen op in eigen huizen: "Onze bus vertrekt wellicht zaterdag"

"We willen heel graag hier bij ons in Geel stabiliteit en een veilig onderdak bieden aan de Oekraïners die ongewild in een oorlogssituatie zijn beland na de inval van de Russen", vertelt Frederic Van Aubel in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "Het idee om iets te doen, is heel snel gekomen, want de echtgenote van één van onze leden is afkomstig van Odessa, we hebben dus veel contacten daar."