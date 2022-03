Stedelijk Museum Amsterdam geeft publiekslieveling Kandinsky terug aan nabestaanden Joodse eigenaars

"Vandaag start een nieuw hoofdstuk in de levens van de familie Lewenstein na hun jarenlange zoektocht naar rechtvaardigheid, waardigheid en respect", zegt een vertegenwoordiger van de familie. Directeur Rein Wolfs van het Stedelijk Museum noemt het "een afscheid met weemoed". Het schilderij was een belangrijk werk in de collectie van het museum en een publiekslieveling. Tegelijk is het "een belangrijk moment in de Nederlandse restitutiepolitiek (teruggavebeleid, red)". Er is dan ook een jarenlange juridische strijd geleverd om de Kandinsky.