Svitlana Kinal uit Beringen haalt haar Oekraïense moeder op aan Poolse grens

Het moeilijkst voor Svitlana is dat haar stiefvader in Oekraïne is moeten blijven. Mannen onder de 60 jaar mogen het land niet uit, maar heel veel mannen willen ook hun dorpen, steden, boerderijen en huizen niet achterlaten. “Mijn stiefvader is daar gebleven”, legt Svitlana uit. “Er is geen paniek, we houden contact met elkaar. De mannen die achtergebleven zijn proberen zelf ook iets te doen, en niet te wachten tot wanneer de soldaten komen.”