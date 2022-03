Teis uit Kuurne zamelt slaapzakken in voor Oekraïne: "Om te overleven in de schuilkelders"

Met de actie "Sleep Safe" willen Teis De Greve en zijn vriendin Oksana Savchuk Oekraïeners die op de vlucht zijn de koude nachten helpen doorkomen. Ze zamelen geld in waarmee ze dikke slaapzakken, maar ook matjes en elektrische vuurtjes aankopen. Zij brengen het materiaal tot aan de Hongaarse grens, waarna een lokale organisatie het naar schuilkelders en opvangplekken brengt in Ivano-Frankivsk, Oksana's geboortestad in het westen van Oekraïne.

Veel Oekraïeners vluchten daarheen om te ontsnappen aan de oorlog. Daar brengen ze de nacht door in vriestemperaturen. "Doordat we samenwerken met lokale organisaties, weten we zeker dat alle spullen op de juiste plaats geraken. Zij weten wie het het hardst nodig heeft op dat moment. Het is daar nog vrij rustig en veilig om materiaal te transporteren. Ze krijgen zelfs een politie-escorte door de files aan de grens."