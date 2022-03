Frans Timmermans, vicevoorzitter Europese Commissie: "Snel voorstel om afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen" 

Timmermans benadrukt wel dat het voor iedereen heel duidelijk is wat de rode lijn is. "Dan moet ik de ratio wel nadrukkelijk vooropstellen. Het is niet de bedoeling dat we als NAVO-landen in een direct open conflict met Rusland komen. Dat zou het risico van een escalatie die niet meer te beheersen is, te groot maken."

"Dus, daar is de lijn, de NAVO en de EU kunnen niet militair rechtstreeks met Rusland in conflict geraken. Als je een no-flyzone (een gebied waarin een vliegverbod geldt, red.) zou instellen, dan zou je die ook moeten handhaven en dan zouden NAVO-vliegtuigen mogelijk Russische vliegtuigen moeten neerhalen. Dat is een brug te ver. Zeker nu Rusland onder leiding staat van iemand die zo onvoorspelbaar is en zulke onvoorstelbare risico’s neemt met de veiligheid van Europa, moet je daar heel voorzichtig mee zijn."