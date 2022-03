Turkije sluit toegang tot Zwarte Zee voor oorlogsschepen op basis van Verdrag van Montreux uit 1936: wat betekent dit?

De beslissing van Turkije, die volgt op een vraag om hulp van Oekraïne en na grote internationale druk, is in verschillende opzichten opmerkelijk. "Turkije heeft goede banden met zowel Rusland als Oekraïne, maar is ook lid van de NAVO", zegt defensie-expert Sven Biscop (Egmontinstituut en UGent).

"Het land stond daardoor dagenlang voor een dilemma na de inval van Rusland in Oekraïne. Deze uiteindelijke beslissing is een zeer significante verschuiving in de positie van Turkije. Ze hebben lang geschipperd tussen de NAVO en Rusland, maar kiezen nu dan toch duidelijk de kant van Oekraïne."

"Alleen Rusland zal in de praktijk getroffen worden door de blokkade", legt Biscop uit. "Rusland zal geen militaire schepen op andere basissen kunnen terugroepen naar de Zwarte Zee om te helpen bij de oorlog. Oekraïne in theorie ook niet, maar het heeft sowieso al een veel kleinere vloot, én die bevindt zich toch al volledig op de Zwarte Zee. En andere landen hebben er momenteel toch geen baat bij om oorlogsschepen te sturen naar daar."