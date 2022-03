Tweede Waalse gascentrale krijgt vergunning (en kan dus Vilvoorde vervangen)

Energiebedrijf Eneco heeft een vergunning op zak voor een gascentrale in Manage, nabij Charleroi. Dat betekent dat, als de gascentrale van Vilvoorde niet op tijd een vergunning krijgt, Manage een rol kan gaan spelen in de plannen om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Samen trouwens met de centrale van Luminus, in Seraing. Er zitten straks dus twee Waalse centrales op de reservebank om de gascentrale van Vilvoorde te vervangen.