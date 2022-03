Van Eurovisie tot opera, van Biënnale tot Hermitage: ook culturele gevolgen van oorlog tegen Oekraïne

Grote westerse filmbedrijven als Disney, Sony of Warner Brothers gaan hun nieuwe films niet verdelen in Rusland. "Als gevolg van de niet-geprovoceerde invasie in Oekraïne en de tragische humanitaire crisis, schorten we de filmreleases in Russische bioscopen op," meldt Disney. Geen "The batman", "Turning red" of "Morbius" dus in de Russische bioscopen, uit protest tegen de oorlog tegen Oekraïne.