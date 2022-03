Verkeersbord wordt elke dag omvergereden in Maasmechelen, maar wie zet het elke keer weer recht?

Het lijkt alsof er ondertussen al heel wat geblutste auto's rondrijden in en rond Maasmechelen. "Het is al langer dan een week bezig", benadrukt Kortleven. "De werken aan het kruispunt zijn nog niet voltooid, en onze vraag is dan ook of de vluchtheuvel niet beter wordt aangepast als je ziet hoeveel er foutloopt. Het is een werf van Agentschap Wegen en Verkeer, dus wij als gemeente kunnen er weinig aan veranderen."