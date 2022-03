"Vijver dichtgooien of hekken zetten?": Halle bekijkt wat er met vijver moet gebeuren nadat twee mensen verdronken

De plaats waar het drama gebeurde is nu door het parket vrijgegeven, en dus kan de stad maatregelen nemen om te voorkomen dat er nog ongevallen gebeuren. Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) denkt aan het plaatsen van hekken of het dichtgooien van de vijver. "Op dit moment wordt alles bestudeerd en we wachten tot we een verslag krijgen. Dan kunnen we op het schepencollege verder bekijken wat we het beste doen", vertelt de burgemeester. "De hekken die er nu gezet zijn, laten we voorlopig wel gewoon staan. Ik merk ook dat er nog mensen zijn die af en toe bloemen neerleggen."