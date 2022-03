Vraag naar Oekraïense vlaggen bij  producent Waelkens uit Oostrozebeke is flink gestegen

"We zijn een beetje in snelheid genomen", geeft Waelkens toe. "De eerste lading konden we direct meegeven, maar nu moeten we toch bijbestellen. We zitten met een vrij groot productie apparaat, waardoor wij redelijk snel tussen andere bestellingen door de Oekraïense en de vredesvlag of de regenboogvlag, kunnen bijprinten. Het is een beetje schuiven, maar het is niet onoverkomelijk."