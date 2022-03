Wie stormschade had in de regio Kortrijk, Waregem en Menen hoeft de brandweer niet te betalen

Het is zo dat de brandweer zelf mag kiezen bij stormweer of ze het factureren aan de inwoners of niet. In West-Vlaanderen zijn er 4 brandweerzones. Normaal factureert brandweerzone Fluvia altijd door, maar nu maken ze een uitzondering. Zone Westhoek, regio Nieuwpoort, doet het omgekeerde: zij rekenen nooit stormschade door. Brandweerzone 1, rond regio Brugge, factureert nooit als er code rood en oranje werd afgekondigd, bij geel en groen rekenen ze de stormschade wel door. Bij Midwest, regio Roeselare, weten ze nog niet hoe het zullen regelen.