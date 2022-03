Winkel met spullen uit WO II opent in hartje Hasselt: “Ik open de winkel op een pijnlijk moment”

Uitbater Frank Vanstreels toont trots een helm van een Amerikaanse soldaat. “Dit is de eerste helm die ik verzamelde, het is een parahelm van een inland inliner. Het is een helm die gebruikt is bij de landing in Normandië in 1944”, vertelt Frank trots. “Da’s iets speciaals, dus daarom staat hij onder een stolp.” De start van de oorlog in Oekraïne is een pijnlijk moment voor Frank om de winkel te openen. “Maar ik wil de winkel opdragen aan de mensen die ons bevrijd hebben in 1944. Het is een eerbetoon aan die mensen.”