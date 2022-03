13 woonzorgcentra en een groep assistentiewoningen op de zwarte lijst van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Indien de tekorten niet opgelost worden en er een gevaar blijft bestaan voor de gezondheid van de bewoners, verliezen de voorzieningen in eerste plaats hun erkenning. "Meestal gaat dat over een schorsing van zes maanden, in die periode mogen de voorzieningen dan geen nieuwe bewoners opnemen", verduidelijkt Moonens.

Indien de problemen dan nog niet van de baan zijn, riskeren de voorzieningen op de zwarte lijst tijdelijk of definitief te moeten sluiten. Het agentschap bekijkt ook of ze boetes kan opleggen, die zouden kunnen oplopen tot 25.000 euro. "Maar we moeten nog evalueren in welke gevallen een financiële sanctie zou kunnen opgelegd worden, want het doel van een sanctie moet altijd blijven dat er verbetering komt", besluit Moonens.