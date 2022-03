WZC Lozanahof dreigt erkenning te verliezen: Zorgbedrijf Antwerpen gaat in beroep

In woonzorgcentrum Lozanahof, in de buurt van het Antwerpse Harmoniepark, wonen 180 mensen. Het stond al langer op de zwarte lijst van woonzorgcentra onder verhoogd toerzicht. De zorginspectie had vooral bedenkingen bij het personeelstekort en bij de staat van het gebouw. Omdat de problemen blijven aanhouden, wil het Agentschap Zorg en Gezondheid nog een stap verder gaan en de erkenning van het rusthuis afnemen.

"Begin februari kregen we dat te horen en dat verraste ons eerlijk gezegd", zegt directeur Johan De Muynck. "In april was er een klassieke inspectie geweest. In september kwamen ze terug en toen is vastgesteld dat heel wat zaken in orde waren en dat een aantal architecturale elementen pas tegen 2023 in orde moesten gemaakt worden. Wat personeel betreft, halen we inderdaad niet de norm, maar door vervangingen wel. Maar gezien we tussen september en februari niets meer gehoord hadden, of bijkomende vragen hadden gekregen, waren we vooral verrast. We vinden het vreemd dat ze zonder bijkomende inspectie konden vaststellen, dat er geen vooruitgang was."