"Pionier, troostend en geruststellend": Yasmine zou vandaag 50 worden, dit heeft ze betekend voor holebigemeenschap

"Iemand als Yasmine dan nog, die elke dag op tv in de Vlaamse huiskamers komt, en zelf geen punt maakt van haar geaardheid. Dat heeft veel voor mij gedaan, want ik kon me soms erg alleen voelen. Ik wilde niet de vreemde eend zijn. "Maar als Yasmine aanvaard wordt, dan ik ook misschien", dacht ik. Pionierswerk heeft ze gedaan, in een tijd dat sociale media nog niet bestonden."



Want net die sociale media hebben veel veranderd, zegt Debecker. “Als het gaat over representatie en herkenning zijn ze een zege. Ongeacht wie je bent: je kan jezelf terugvinden door te volgen wie je wil online."

"Tegelijk zie je nu vaker lesbische vrouwen op televisie, in “First dates” bijvoorbeeld. En bijna elke Netflixreeks heeft een LGBTQ-personage. Maar is het is daarnaast enorm belangrijk dat onze kinderen al in de kleuterklas leren hoe divers de wereld is", benadrukt ze.